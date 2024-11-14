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Два человека пострадали при массовом ДТП с грузовиками в Мытищах

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в городском округе Мытищи. В результате ЧП пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

​Авария произошла в четверг около 19:30 на Олимпийском проспекте. Столкнулись 2 большегруза и 3 легковых автомобиля. Двух пострадавших с различными травмами госпитализировали в городскую больницу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате массового ДТП погибли несколько человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Дорожное движение на участке затруднено, водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Балашихе водитель каршеринга устроил массовое ДТП и уехал с места происшествия. Столкнулись 2 микроавтобуса и 3 легковых машины.