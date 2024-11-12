Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Балашихе и уехал с места происшествия

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Виновник массового ДТП с микроавтобусами в Балашихе скрылся с места аварии

В подмосковной Балашихе вечером 11 ноября случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись 2 микроавтобуса и 3 легковых машины, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

Автомобили ехали в одном направлении друг за другом. По предварительным данным, в аварии виноват водитель одной из легковых машин — каршеринга.

После столкновения водитель быстро уехал с места ДТП. При столкновении никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье джип с сотрудником ГАИ и экс-работниками ППС протаранил автобус. Один человек погиб.