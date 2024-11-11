Пьяный водитель на джипе протаранил автобус в Подмосковье. Один человек погиб

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье джип с тремя мужчинами — сотрудником ГАИ и двумя бывшими сотрудниками ППС — протаранил автобус. В результате происшествия погиб один человек. Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян, сообщает Baza .

В состоянии алкогольного опьянения был не только водитель, но и пассажиры. Это заметили очевидцы. Сначала джип зачем-то проехал сквозь кусты, а затем прохожие стали свидетелями того, как мужчины выясняли отношения и толкались возле автомобиля.

Через несколько минут машина уже выехала на проезжую часть и помчалась на проспект Туполева в Домодедово. Водитель не совладал с управлением и врезался в автобус. Погиб 40-летний пассажир джипа, два человека получили серьезные травмы. В автобусе пострадавших нет.

Ранее в Кузбассе пьяный житель на легковом автомобиле наехал на ребенка и после этого скрылся с места происшествия. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезалась машина.