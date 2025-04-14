На МКАД произошла массовая авария с грузовиками
Движение на МКАД затруднено на 4,5 км из-за массового ДТП с грузовиками
На МКАД произошла массовая авария с участием нескольких грузовиков. Из-за столкновения движение затруднено на 4,5 километра, информация о наличии пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Столкновение произошло на внутренней стороне 108-го километра МКАД, около съезда № 0. На месте аварии работают оперативные службы.
Причины и обстоятельства массового ДТП выясняются.
Власти посоветовали автомобилистам объезжать район ДТП.
13 апреля в Москве образовалась пробка длиной в километр из-за аварии на Ленинском проспекте. Сведений о пострадавших не поступало.
Накануне в Москве также произошла авария в Ходынском тоннеле. Из-за столкновения движение было временно затруднено.