На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение
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В результате проведения поисково-спасательных работ в Белгороде случилось повторное обрушение, сообщает пресс-служба МЧС России.
Также в сети появился момент обрушения крыши, где видно, с каким ударом она рухнула. На месте завалов находились десятки жителей.
Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».
В результате обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде были госпитализированы 11 человек.