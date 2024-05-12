сегодня в 13:09

На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

В результате проведения поисково-спасательных работ в Белгороде случилось повторное обрушение, сообщает пресс-служба МЧС России .

Также в сети появился момент обрушения крыши, где видно, с каким ударом она рухнула. На месте завалов находились десятки жителей.

Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

В результате обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде были госпитализированы 11 человек.