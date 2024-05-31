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На Кубани потушили загоревшуюся после атаки дронов нефтебазу

Пожарные ликвидировали возгорание на Темрюкской нефтебазе на Кубани, которое произошло после атаки дронов, сообщает Газета.ru .

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что после удара Украины с воздуха на объекте загорелись три цистерны с нефтепродуктами. ЧП присвоили высокую категорию сложности.

Пожар на нефтебазе тушили 92 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС: 70 человек и 22 единицы техники.

Прошлой ночью в регионе отразили массированную атаку дронов, в том числе, и на Новороссийск.