На Кубани потушили загоревшуюся после атаки дронов нефтебазу
Пожарные ликвидировали возгорание на Темрюкской нефтебазе на Кубани, которое произошло после атаки дронов, сообщает Газета.ru.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что после удара Украины с воздуха на объекте загорелись три цистерны с нефтепродуктами. ЧП присвоили высокую категорию сложности.
Пожар на нефтебазе тушили 92 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС: 70 человек и 22 единицы техники.
Прошлой ночью в регионе отразили массированную атаку дронов, в том числе, и на Новороссийск.