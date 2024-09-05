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На Камчатке задержали трех иностранцев по подозрению в покушении на убийство

Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту группового покушения на убийство двух лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 19-ти, 20-ти и 21-летние иностранцы у бара «Космос» жестоко избили двух 24-летних местный жителей.

Очевидцы происшествия смогли предотвратить их смерть, сказано в сообщении.

Все трое задержаны, возбуждено уголовное дело по факту группового покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.