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На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов, пишет РИА Новости .

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировано в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре достигла 4,7. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее на востоке Турции в 47 километрах от Малатьи произошло землетрясение магнитудой 6,1, кадры того, что происходило в момент толчков, попали в Сеть.