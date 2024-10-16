В Сети появились кадры мощного землетрясения на востоке Турции

На востоке Турции в 47 километрах от Малатьи произошло землетрясение магнитудой 6,1, кадры того, что происходило в момент толчков, попали в Сеть, пишет ТАСС .

Некоторых людей землетрясение застало в бутике с украшениями. В момент, когда началось сейсмологическое событие, в торговой точке начали раскачиваться из стороны в сторону висевшие на стенах товары. Некоторые из них посыпались на пол. Люди в панике выбегали на улицу из зданий и не понимали, что делать дальше.

На опубликованных кадрах видно, что, когда началось землетрясение, рабочие разгружали автомобиль. Мужчины выскочили из фургона и бросились в сторону.

Припаркованные на улице машины раскачивались из стороны в сторону вместе с деревьями. Кошки, испугавшиеся толчков, выпрыгивали из окон домов и убегали в неизвестном направлении.