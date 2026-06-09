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На юго-западе Москвы под авто нашли подозрительный предмет, его обезвредили

На юго-западе Москвы в ходе проверочных мероприятий обнаружен подозрительный предмет под автомобилем, сообщает в МАКС пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего проводятся следственные действия.

Ранее в соцсетях сообщали, что в московском районе Коньково якобы взорвался электрокар Zeekr. Официального подтверждения данной информации не было.

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