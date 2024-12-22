На юге Турции медицинский вертолет врезался в здание, четверо погибли

СМИ сообщили, что медицинский вертолет врезался в верхние этажи больницы в провинции Мугла, развалился на части и рухнул во двор медицинского учреждения, пишет ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

По неофициальной информации, в кабине вертолета находился пилот и трое медработников. Все четверо погибли от полученных травм на месте.

Официально сообщение об авиакатастрофе пока не подтверждено. Есть ли пострадавшие внутри больницы из-за удара об верхние этажи вертолетом, не уточняется.

За декабрь 2024 года это не первое происшествие с вертолетами на территории Турции. Ранее столкнулись два военных вертолета. В результате этой авиакатастрофы погибли пять человек.