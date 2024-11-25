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На юге Москвы пожар в промзоне тушат двумя вертолетами Ка-32

Столичные огнеборцы привлекли к тушению пожара на юге города Московскую авиацию, на месте пожара в промзоне работает два вертолета Ка-32, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

Пожар в промзоне на юге Москвы удалось локализовать. Спасатели стараются как можно быстрее ликвидировать горение.

Открытое горение уже было ликвидировано.

Проводится проливка и разбор конструкций.

Сначала к работам привлекли один вертолет Ка-32, а теперь задействовали и второе воздушное судно.

С вертолетов на пожар уже сбросили 90 тонн воды. Работы продолжаются.