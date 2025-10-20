На горе Иремель бесследно исчезла туристка из Челябинской области

43-летняя Полина З. из Челябинской области пропала в горах на границе с Башкирией, сообщает Ufa1.ru .

Женщина отправилась в поход на Большой Иремель 17 октября, с тех пор связи с ней не было. 20 октября ее уже начали искать отряды добровольцев и спасатели.

Высота горы составляет 1582 м. Вершина Большого Иремеля находится глубоко в лесах Белорецкого района и граничит с Челябинской областью. Ближайший населенный пункт располагается в 13 км.

Туристы рассказали, что к поискам женщины подключились сотрудники МЧС.

Судя по странице пропавшей в соцсетях, женщина примерно с 2021 года увлекается походами в горы. В конце сентября была в экспедиции на приполярный Урал. На Иремель она поднимается не первый раз.

Как говорится в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт», ее рост составляет 153 см, она нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Пропавшая была одета в розовую куртку, бордовые штаны, серо-синие ботинки и бордовую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

