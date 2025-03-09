На Алтае скончался подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района

Медики несколько дней боролись за жизнь 45-летнего Анатолия Фенина, которого подозревали в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко, но оказались бессильны. Он скончался в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи так и не успели поговорить с Фениным, который, предположительно, трижды выстрелил в Онищенко возле кафе, затем сбежал с места преступления и попытался свести счеты с собственной жизнью, травмировав лицо. Мужчину госпитализировали в реанимацию, где он находился с 4 марта до сегодняшнего дня, но в итоге умер.

Предварительно известно, что ссора между Онищенко и Фениным произошла из-за увольнения последнего. Мужчина не был согласен с тем, что его заставили оставить должность, и решил за это отомстить.

4 марта, предполагается, что подозреваемый в убийстве специально ждал свою жертву возле кафе, затем застрелил ее. Известно, что в прошлом убитый был начальником своего предполагаемого убийцы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.