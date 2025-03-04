Главу Завьяловского района Алтайского края мог убить его подчиненный

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Алтайского края уже задержали подозреваемого в убийстве Онищенко. Предварительно известно, что преступник выслеживал жертву в течение получаса.

Онищенко убили 4 марта, когда тот выходил из кафе, из охотничьего ружья. Сообщается, что Фенин также пытался свести счеты с собственной жизнью после совершенного преступления. В настоящее время он находится в отделении реанимации, и допросить его можно будет только после того, как придет в себя.

Точная причина случившегося устанавливается. По одной из версий, у мужчин был неразрешенный конфликт, в котором они так и не смогли найти компромисс.

Погибший Онищенко занял должность главы Завьяловского района Алтайского края в 2022 году.