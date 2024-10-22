На 18-летнего москвича завели дело о госизмене и попытке примкнуть к РДК*

18-летнему жителю Москвы Владиславу Соседко предъявили обвинение в покушении на государственную измену и попытке вступления в воюющие на стороне Украины террористические организации, которые запрещены в РФ, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, молодой человек пытался примкнуть к «Русскому добровольческому корпусу»* и легиону «Свобода России»*. Об этом он заявил в одном из мессенджеров.

Уехать на Украину вступить в ряды террористов юноша не успел — его задержали силовики.

Следствие просило поместить Соседко в следственный изолятор, но по решению суда он отправился под домашний арест.

Ранее стало известно, что в России с начала этого года за госизмену и шпионаж осудили почти 100 человек.

*Организации признаны в России террористическими и запрещены.