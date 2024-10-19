Почти 100 человек осуждены за госизмену и шпионаж в России в 2024 году

Верховный суд РФ: в 2024 году за госизмену и шпионаж в России осудили 70 человек

За период с января по июнь 2024 года в России осудили 70 мужчин и женщин по обвинению в государственной измене или шпионаже. Одного человека отправили в тюрьму на пожизненное заключение, сообщает ТАСС со ссылкой на своего журналиста, который изучил статистику Судебного департамента при Верховном суде.

В период с января по июнь по статье 275 Уголовного кодекса России «государственная измена» в места лишения свободы отправились 52 человека. 22 человека отправлены в тюрьму за покушение на совершение этого преступления. У четверых приговоренных также забрали воинские звания, классный чин и государственные награды.

С января по июнь 2024 года по статье 276 УК РФ «шпионаж» посадили в тюрьму 18 человек. Также двоих нарушителей правопорядка осудили по статье 275.1 Уголовного кодекса — «сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем другого государства или иностранной организации в целях организации содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ и при отсутствии признака госизмены».

Ранее бывшую сотрудницу «Уралвагона» осудили на 12,5 лет по статье о госизмене. Она передавала засекреченные данные на Украину.