Осудили на 12,5 лет: экс-сотрудница завода в РФ передавала данные на Украину

Экс-сотрудницу «Уралвагонзавода» осудили на 12,5 лет по статье о госизмене

Бывшую сотрудницу «Уралвагонзавода» Викторию М. осудили на 12,5 лет колонии по статье о госизмене, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. По данным следствия, вместе с супругом осужденная передавала засекреченные данные на Украину.

«Виктория и ее супруг были задержаны в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле», — уточнили в суде.

За переданную украинцам информацию фигурантка и ее муж получали деньги, считают правоохранители.

Сперва злоумышленников задержали в марте 2023 года за мелкое хулиганство: супруги нецензурно выражались в центре Екатеринбурга и нарушали общественный порядок. Тогда они получили 12 суток ареста. При выходе из спецприемника их снова задержали, но уже по делу о госизмене.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике задержали жителя города Ясиноватая. Его также подозревают в совершении государственной измены. По версии следствия, мужчина планировал вступить в армию Украины и участвовать в боевых действиях.