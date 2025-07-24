«Мы тебя найдем»: мать избитой украинской модели Ковальчук заявила об угрозах

Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую жестоко избили в Дубае, заявила, что ее семье поступают угрозы, сообщает «Осторожно, Media» .

По словам Анны Ковальчук, она увидела исчезающее сообщение. В нем было написано: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь». Женщина сильно испугалась.

По словам матери модели, угрозы могут присылать те же самые люди, которые покалечили ее дочь в ОАЭ. Она указала на то, что у них «огромное количество денег».

«Для них нет человека, нет человечности», — сказала Анна Ковальчук.

Женщина также переживает за состояние своего пожилого отца и семьи на фоне всех угроз. Она уже подала заявление в норвежскую полицию.

Ранее Мария Ковальчук и ее мать дали интервью Ксении Собчак. Пострадавшая модель назвала имена обидчиков. После этого один из молодых людей, которого обвинили в избиении, назвал свою версию случившегося.