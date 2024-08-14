Пленный боец ВСУ рассказал, как на Украине отправляют на фронт необученных парней. По словам солдата, Киев считает «мясом» собственных граждан. Видео с монологом пленного опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Боец заявил, что его группу кинули в бой, чтобы выиграть время или для отвлечения внимания. При этом командование не заботилось о сохранении жизни солдат.

«Мы в любом случае получались — мясо. По моему мнению, командование ближе всего к себе держит собственный кошелек, а людские ресурсы для них — второстепенное сырье», — сказал пленный.

Он также подчеркнул, что на фронт уже отправляют даже 22-летних необученных парней. В родном поселке солдата представителей мужского пола осталось настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам руки.

На Украине мужчины стараются скрыться от мобилизации. Например, в Одессе 16 мужчин пытались сбежать в Молдавию, сидя в фургоне с замороженной свининой. Полиция задержала уклонистов.

Украинские дальнобойщики под видом международных рейсов массово пересекают границу, бросают фуры и отказываются возвращаться в страну. Также многие украинцы не выходят из дома из-за страха перед сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).