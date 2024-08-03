Украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов
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Украинские дальнобойщики под видом международных рейсов массово пересекают границу, бросают фуры и отказываются возвращаться в страну в связи со страхом мужчин перед мобилизацией и отправкой на фронт, сообщает ТАСС.
«У меня даже такие личные примеры, когда дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины. Ну, это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину», — заявил сбежавший из Украины в РФ Артем Шевченко.
Он подчеркнул, что из 20 мужчин 17 не вернулись с рейса. Украинские компании теперь не понимают, кого нанимать на работу. Также многие украинцы не выходят из дома из-за страха перед сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).
Шевченко добавил, что лично пересек границу Украины с соседней страной и улетел в Турцию, а уже оттуда в РФ. Он никогда лично не слышал о желании украинцев продолжать боевых действий. Население хочет жить и «просто тотально ненавидит власть».
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово дают взятки пограничникам и покидают Украину, скрываясь от произвола своего командования. При этом сбежавшие солдаты осознают, что никогда не смогут вернуться на родину.