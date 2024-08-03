Украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов

Украинские дальнобойщики под видом международных рейсов массово пересекают границу, бросают фуры и отказываются возвращаться в страну в связи со страхом мужчин перед мобилизацией и отправкой на фронт, сообщает ТАСС .

«У меня даже такие личные примеры, когда дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины. Ну, это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину», — заявил сбежавший из Украины в РФ Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что из 20 мужчин 17 не вернулись с рейса. Украинские компании теперь не понимают, кого нанимать на работу. Также многие украинцы не выходят из дома из-за страха перед сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).

Шевченко добавил, что лично пересек границу Украины с соседней страной и улетел в Турцию, а уже оттуда в РФ. Он никогда лично не слышал о желании украинцев продолжать боевых действий. Население хочет жить и «просто тотально ненавидит власть».

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово дают взятки пограничникам и покидают Украину, скрываясь от произвола своего командования. При этом сбежавшие солдаты осознают, что никогда не смогут вернуться на родину.