Один из инструкторов учебной части морской пехоты ВСУ рассказал, что несколько месяцев назад поступило пополнение. Командование сняло моряков с кораблей и направило в морскую пехоту, хотя до заключения контрактов обещали этого не делать. Так, по пути в учебную часть сбежала часть бойцов, которых так и не нашли.

По словам одного из сбежавших бойцов ВСУ, украинские военнослужащие массово сбегают в Молдавию. Дезертиры с помощью родственников или знакомых предлагают взятки пограничникам, которые якобы не замечают, как мужчины перебегают границу.

Сбежавшие солдаты осознают, что никогда не смогут вернуться на родину, так как дома их ждут большие тюремные сроки.

Ранее в Одесской области семеро украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Украины с Молдавией. В ходе конфликта пограничники отступили с потерями.