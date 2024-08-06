Уклонисты пытались сбежать из Украины под видом замороженного мяса

Mash: 16 украинцев попытались сбежать из страны в фургоне со свининой

В Одессе 16 мужчин пытались сбежать от мобилизации в Молдавию, сидя в фургоне с замороженной свининой. Полиция задержала уклонистов, сообщает Mash .

Водителем грузовика являлся 39-летний гражданин другой страны, которому украинцы заплатили по 6-8 тыс. долларов каждый за возможность пересечь государственную границу. Однако на границе фургон, набитый замороженным мясом, обыскали.

Также водитель обещал поставить украинцам штамп в паспорте о законном въезде на территорию Молдавии и получить за это 2 тыс. евро. Правоохранительные органы арестовали 16 военнообязанных мужчин.

Ранее стало известно, что украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов. Украинские компании теперь не понимают, кого нанимать на работу.