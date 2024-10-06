МВД опровергло убийство задержанного военблогера Тринадцатого

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Информация в одном из Telegram-каналов о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной, сообщает «МВД Медиа» .

Журналистов и представителей общественности попросили критически относиться к сведениям, поступающим из непроверенных источников.

Ранее военблогера и добровольца Егора Гузенко (Тринадцатый) силовики задержали в Новопавловске. Он записал видео, в котором рассказал о жестком задержании.

Его могли задержать по административной статье об употреблении наркотиков. В кармане Гузенко нашли сверток с неизвестным веществом.