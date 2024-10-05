Военблогера Тринадцатого задержали силовики в Новопавловске

Военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным Тринадцатый задержали в Новопавловске Ставропольского края, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В снятом в отделе полиции видео Гузенко рассказал, что его задержали в Новопавловске, когда он впервые за долгое время приехал домой. Блогер находится в Кировском ОВД.

При этом, по словам мужчины, задерживали его двое силовиков жестко — несколько раз ударили. Причина задержания Тринадцатого на сообщается.

По данным SHOT, осенью 2021 года Гузенко задержали в Петербурге после драки. В 2022 году он нарушил меру пресечения и уехал из-под домашнего ареста в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск.