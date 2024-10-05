Стало известно, за что могли задержать военблогера Тринадцатого

Военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным Тринадцатый могли задержать по административной статье об употреблении наркотиков. В его кармане был обнаружен сверток с неизвестным веществом, сообщает Baza .

Предварительно, после отказа от медосвидетельствования Гузенко доставили в ОВД Новопавловска, где на него выписали протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ), а неизвестное вещество направили на экспертизу.

В субботу сотрудники полиции задержали Егора Гузенко во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска в Ставропольском крае. Он впервые приехал домой за долгое время. В настоящее время блогер находится в Кировском ОВД.

В сентябре Тринадцатый рассказал в блоге о побеге с домашнего ареста и поездке в зону СВО. По словам задержанного, 24 февраля 2022 года он находился под домашним арестом в квартире жены. Из-за дебоша в петербургском отделении полиции на него возбудили уголовное дело.

Гузенко заявил, что осознавал ответственность за побег, но был к этому готов. Он отрезал браслет ФСИН, собрал вещи, отключил телефон и на попутках добрался из Петербурга до Симферополя, а затем к границе с Херсонской областью.

В населенном пункте Чернобаевка местный старшина ремонтного батальона передал добровольцу автомат, гранату и РПГ-26, после чего Гузенко вступил в ряды ополченцев.