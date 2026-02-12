сегодня в 11:39

МВД опровергло информацию о взрыве авто у здания управделами президента в Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в MAX написала, что распространенная в СМИ информация о взрыве машины в Западном административном округе Москвы не соответствует действительности.

По ее словам, машину 2001 года выпуска потушили. Никто не пострадал.

До этого в медиапространстве появилась информация о взрыве машины у здания управления делами президента на Рябиновой улице в Москве. Автомобиль полностью сгорел. На место происшествия прибыли сотрудники служб.

Очевидец происшествия рассказал, что сгорел, предположительно, автомобиль Mercedes. Сначала дым появился в салоне. Потом авто загорелось. Инцидент мог произойти из-за замыкания проводки.

