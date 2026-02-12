Взрыв авто в Москве произошел возле здания управления делами президента
Фото - © соцсети
Административный объект на Рябиновой улице в Москве, где взорвался автомобиль, — здание управления делами президента. Об этом сообщает «112».
После взрыва машина полностью сгорела. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Взрыв, по предварительной информации, случился на парковке.
Ранее очевидец рассказал, что взорвался автомобиль Mercedes. Из салона начал идти дым. Затем авто загорелось. Одна из вероятных причин произошедшего — замыкание проводки.
