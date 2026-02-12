сегодня в 10:38

Очевидец рассказал о дыме из салона перед взрывом автомобиля на западе Москвы

Очевидец рассказал детали инцидента в Можайском районе Москвы, где взорвалась иномарка, сообщает « МК: срочные новости ».

Происшествие случилось на Рябиновой улице. По предварительным данным, взрыв прогремел на парковке у административного здания.

По словам очевидца, ущерб нанесен автомобилю Mercedes на Рябиновой улице. Сначала он задымился — дым валил прямо из салона. После этого машина загорелась.

Причиной произошедшего могло стать замыкание проводки.

