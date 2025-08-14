сегодня в 20:04

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД республики.

«По статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г. р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г. р.», — говорится в сообщении.

Сотрудники симферопольской полиции обращаются к жителям города с просьбой предоставить информацию о возможном местонахождении разыскиваемого.

Руслан Бальбек был депутатом Государственной думы РФ с 2016 по 2021 год.

Ранее МВД России подало в розыск музыканта Face * (Ивана Дремина*). Затем карточка рэпера пропала из базы розыска.

*Дремин внесен министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.