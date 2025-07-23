Карточка рэпера Face* пропала из базы розыска МВД России

Карточка музыканта Face* (Ивана Дремина) исчезла из базы розыска российской полиции. До этого его искали по уголовной статье, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

По какой именно статье велся розыск музыканта, не указывалось.

23 июля в базе полиции карточки Дремина* уже не было. На сайте МВД указано, что по запросу информации нет.

О том, что полиция ищет музыканта, стало известно 18 июля. Дремина* включили в реестр иноагентов в 2022 году. С того времени он не маркировал свои публикации.

* Признан в России иноагентом.