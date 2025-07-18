МВД РФ начало разыскивать музыканта Face*

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Министерство внутренних дел России подало в розыск музыканта Face* (Ивана Дремина*). Его ищут по уголовной статье, сообщает Mash .

Имя музыканта опубликовали в базе МВД. Название статьи не указывается.

В 2022 году Face* стал иноагентом. После этого он не маркировал собственные публикации.

Ранее Минюст РФ признал иноагентами интернет-портал об активизме Activatica. Также список пополнил американский предприниматель Дмитрий Храмцов.

*Иван Дремин внесен министерством юстиции в реестр иноагентов.