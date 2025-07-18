сегодня в 17:44

Блогер и бизнесмен Храмцов и интернет-портал Activatica признаны иноагентами

Российский Минюст признал иностранными агентами интернет-портал об активизме Activatica. Также в список попали еще семь человек, среди них блогер и американский бизнесмен Дмитрий Храмцов, сообщается на сайте Минюста.

Также в реестр включены бывший петербургский муниципальный депутат Ксения Торстрем, журналисты Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец), поэтесса и блогер Наталья Резник, блогер Дмитрий Великий и историк Василий Жарков.

По распоряжению Минюста в связи с ликвидацией из реестра иноагентов были исключены ООО «БИТРЭЙ» и организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА».

Ранее глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов касается исключительно контента из перечня Минюста.