МВД: новая схема мошенничества с дубайским шоколадом появилась в России

Интерес россиян к дубайскому шоколаду стал поводом для разработки новой схемы мошенничества. Например, появились псевдоорганизации, которые якобы доставляют лакомство по всему миру, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Часто злоумышленники используют логотипы известных брендов — Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Так они распространяют вирусное ПО, выманивают персональные данные. Fix Dessert Chocolatier официально предупредила, что компания не имеет онлайн-магазинов и не продает товар в соцсетях.

Мошенники создают псевдоорганизации, которые якобы предлагают услуги доставки шоколада по всему миру. Россиян предупредили, что перед заказом стоит обязательно изучить отзывы. Важно избегать работы с организациями, которые не имеют регистрации на территории РФ.

Ранее мошенники снова проявили изобретательность и разработали новую схему кражи денег у россиян, связав ее с помощью бойцам в зоне СВО. Появились детали этой схемы и методы защиты от обмана.