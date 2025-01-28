Перевод «на нужды СВО»: раскрыта новая схема обмана россиян

Мошенники снова проявили изобретательность и разработали новую схему кражи денег у россиян, связав ее с помощью бойцам в зоне СВО. Стали известны детали этой схемы и методы защиты от обмана, сообщает «ФедереалПресс» .

Злоумышленники рассылают сообщения якобы от банков о введении невидимой услуги — «ежемесячных переводах на нужды СВО». Они утверждают, что такой шаг «инициирован государством», тем самым предоставляют жертве возможность отказаться от помощи, перейдя по предоставленной ссылке.

Однако это только обман. Кликнув по ссылке, пользователь может установить вредоносное ПО и потерять данные, включая банковские реквизиты. Чтобы избежать подобных ловушек, важно сохранять спокойствие. Лучше завершить звонок и самостоятельно перезвонить в банк для подтверждения информации.

Следует помнить несколько ключевых правил. Не нужно открывать ссылки от незнакомых отправителей, стоит избегать перехода по сомнительным ссылкам даже от знакомых, нельзя вводить свои данные на случайных сайтах и важно внимательно проверять адреса.

Также стоит информировать близких о подобных мошеннических схемах, особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами аферистов.