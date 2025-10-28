МВД: киберпреступления составляют 50% общего числа правонарушений в Москве

В столице на 5% увеличилась доля раскрываемости преступлений в сфере IT. Однако такие нарушения продолжают составлять половину всех преступлений в городе, сообщил замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Москве Владимир Прасолов.

«В отчетном периоде мы видим, что при снижении общего количества преступлений на 3,5% также идет сокращение количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Тем не менее указанная категория преступлений продолжает составлять половину от всех преступлений, совершаемых на территории города», — сказал Прасолов.

Он добавил, что наиболее распространенными среди преступлений в этой сфере являются хищения, а именно мошенничества и кражи.

Прасолов уточнил, что увеличилась раскрываемость таких преступлений на 5% и она составила 28,8%, а по хищениям — 5,5%. В то же время правоохранители отмечают, что возрастает рост финансового ущерба от злодеяний такого рода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.