сегодня в 22:42

МВД: идет проверка по инциденту с журналисткой и дипломатом Британии во Внуково

Журналистка одного из российских изданий пострадала при попытке взять интервью у британского дипломата в московском аэропорту Внуково, по данному факту полиция начала проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Журналистка заявила, что когда выполняла редакционное задание и задала вопрос прибывшим в Москву дипломатам из Великобритании, встречавший делегацию мужчина толкнул ее. Девушка потеряла равновесие после грубого поступка.

Предполагается, что мужчина, толкнувший девушку, является сотрудником британского посольства в России.

Ранее в Сети распространилась информация, что журналистку во Внуково толкнул заместитель посла Великобритании в России Том Додд. Позднее поведение дипломата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.