Мужу «королевы марафонов» Блиновской разбили голову и нос из-за ДТП

Бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, разбили голову и нос за то, что он снес зеркало автомобиля на перекрестке на Шаболовке, когда ехал на мотоцикле, сообщает Mash .

Предприниматель попал в аварию почти сразу, как выехал из дома. Он столкнулся с машиной на перекрестке на Шаболовке и снес на зеркало авто.

Как рассказали очевидцы, Блиновский первым напал на водителя. ДТП произошло, когда автомобиль поворачивал во двор, а бизнесмен решил обогнать его справа и снес зеркало. Но вместо извинений ударил водителя через окно машины. Автомобилист отметил, что ему пришлось обороняться. Мужчина сам не ожидал, что дело окончится разбитой головой и носом байкера.

Также мужчина заявил, что у него нет претензий к Блиновскому. После драки они остыли и поговорили.

После того как в деле разобрались сотрудники ГАИ, водителя машины признали виновным в аварии, так как он не занял крайнюю правую полосу при повороте. Автомобилист это нарушение не признает и планирует его оспаривать.

Блиновский уехал с места ДТП на своем мотоцикле. У мужчин не осталось друг к другу претензий, они разошлись мирно.

Сейчас муж «королевы марафонов» катается по Москве на Ducati Diavel стоимостью 4 млн рублей. А его любимый Harley-Davidson попал в список арестованного имущества семьи.

Ранее сотрудники ФССП инициировали принудительное взыскание 2 млн рублей с двух компаний Блиновского. Фирмы, предположительно, не заплатили налоги.

В начале марта 2025 года столичный суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. Там она проведет в общей сложности 3 года и 4 месяца, так как год была в СИЗО. Кроме того, с блогерши взыскали 587 млн рублей, а ее имущество конфисковали. Арестованное имущество семьи оценили как минимум в 1 млрд рублей. Это квартиры, дома, автомобили и более 50 земельных участков по всей стране.