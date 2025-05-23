Приставы начали принудительное взыскание 2 млн рублей с компаний Блиновского

Компания «Алмаз», которой владеет Алексей Блиновский, должна ФНС 1,695 млн рублей. Еще одна фирма мужчины, ООО «Подари мечту», обязана заплатить 300 тыс. рублей.

Сроки перечисления средств налоговой вышли. Сотрудники ФНС начали принудительное взыскание долга через ФССП.

Однако налоговой и приставам будет сложно заставить Блиновского заплатить. Счета компаний до сих пор арестованы по решению Савеловского суда.

Ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще с блогерши взыскали 587 млн рублей и конфисковали все имущество. В СИЗО она просидела 1 год, 1 месяц и 10 дней. Поскольку один день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии общего режима, женщина отсидела 609 дней. Соответственно в колонии ей предстоит пробыть чуть больше трех лет.

Обвинение считает, что Блиновская применяла незаконные схемы для дробления бизнеса. Она открыла большое количество небольших юрлиц и ИП, чтобы выводить средства, заработанные на марафонах в Сети.