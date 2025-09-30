Мужчина, зарезавший начальницу в Москве, оказался жителем Кузбасса

Новокузнецкий журналист в своем Telegram-канале рассказал, что мужчина, зарезавший свою начальницу в банке в Москве, ранее проживал в южной столице Кузбасса, сообщает Сiбдепо .

В Москве 30 сентября произошло зверское преступление. Как заявили в пресс-службе столичного следственного комитета, экс-сотрудник банковского учреждения совершил вооруженное нападение на свою руководительницу. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

По предварительной информации, причиной увольнения мужчины из банка стали систематические нарушения. Он решил устроить расправу над своей начальницей.

По информации московских СМИ, погибшая проработала в банке 20 лет, у нее остался девятилетний сын. Муж женщины, находясь в состоянии аффекта, попытался проникнуть в здание банка с огнестрельным оружием, намереваясь совершить самосуд над убийцей, однако был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным московских источников, примерно год назад у данного гражданина уже возникали конфликтные ситуации на рабочем месте, в результате которых он был уволен за нанесение телесных повреждений руководителю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.