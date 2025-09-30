«Где убийца?!»: муж убитой сотрудницы банка приехал к месту трагедии с оружием

сегодня в 14:56

Муж убитой сотрудницы банка приехал к месту трагедии с пистолетом

Муж убитой топ-менеджера банка Натальи П. приехал на место трагедии с пистолетом. Он хотел расправиться с преступником, но его самого задержали, сообщает «112» .

Он кричал около здания: «У меня супругу убили!», «Где убийца?».

Полицейские окружили мужчину, они с большим трудом удерживали убитого горем и разъяренного супруга.

Трагедия произошла во вторник в отделении банка на Автозаводской улице. На 39-летнюю Наталью П. напал и зарезал ее подчиненный 1985 года рождения на почве личной неприязни. Убийцу задержали и повезли на допрос.

