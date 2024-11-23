Мужчина залил газом сотрудников украинского ТЦК

В Хмельницкой области Украины напали на сотрудников ТЦК

Мужчина применил слезоточивый газ против сотрудников ТЦК Украины, отказавшихся от взятки при мобилизации, пишет газета «Известия» .

Происшествие случилось в городе Полонное Хмельницкой области. Против мужчины составляли протокол за нарушение правил воинского учета.

Он сначала предложил 200 долларов за отказ от наказания. Когда военнослужащий ТЦК отказался от взятки, задержанный применив слезоточивый газ против полицейских и военных и сбежал.

В отношении мужчины готовятся возбудить уголовное дело.

Ранее в Киевской области сотрудники ТЦК пытались подстрелить уклониста.