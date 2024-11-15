Минобороны Украины прокомментировало стрельбу сотрудника ТЦК в уклониста

Минобороны Украины рассказало о стрельбе сотрудника ТЦК в человека в Счастливом

Минобороны Украины прокомментировало видео, на котором сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стреляет по убегающему от него мужчине в Киевской области. Ведомство изучает информацию по этому случаю, сообщили в пресс-службе МО.

Инцидент произошел в поселке Счастливое в Бориспольском районе. Сейчас главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) Украины проверяет правомерность действий работника ТЦК и наличие оснований для использования им оружия.

Если проверка выявит факт превышения служебных полномочий или признаки уголовного правонарушения, то материалы передадут правоохранителям, заявили в украинском ведомстве.

Ранее по соцсетям начало расходиться видео, на котором мужчина в военной форме стреляет в сторону убегающего от него мужчины. Утверждалось, что стрельбу открыл сотрудник ТЦК, от которого бежал призывник. Происшествие случилось под Киевом.