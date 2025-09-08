сегодня в 13:17

Мужчина задушил знакомого в пьяной ссоре в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который во время застолья задушил приятеля на почве внезапно возникшей ненависти в Новой Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, вечером 7 сентября подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки в жилом доме в деревне Бачурино. Внезапно между ними произошла ссора.

Приятели начали драться. В ходе потасовки один из мужчин задушил второго. В результате потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили ряд экспертиз.

Подозреваемого госпитализировали в одну из столичных больниц. Он получил повреждения в ходе драки с потерпевшим. Позднее правоохранители допросят его.

Ранее житель Можайска задушил приятеля шнуром от телефона в ходе застолья. Перед этим он сильно избил потерпевшего.