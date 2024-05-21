Мужчина выращивал марихуану прямо у себя в московской квартире

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В Москве арестовали мужчину, который выращивал марихуану в квартире

40-летний житель столицы организовал в собственной квартире производство наркотиков. Он выращивал марихуану в специальном боксе, а затем хотел продать запрещенные вещества, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Выращенную на 3-й Нововатутинской улице марихуану затем планировали сбывать мелкими партиями. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота наркотики весом более 1 кг.

Жителя столицы обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу, а дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее силовики пресекли в Москве деятельность наркокондитеров, которые прятали запрещенные вещества в печенье и конфетах. Злоумышленников заключили под стражу.