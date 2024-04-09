В Москве задержали наркокондитеров, прятавших в сладостях каннабис

Силовики пресекли в Москве деятельность наркокондитеров, которые прятали запрещенные вещества в печенье и конфетах, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина незаконно купил для сбыта и получения выгоды различные наркотики. В квартире дома на улице Артековской он хранил свыше 170 граммов марихуаны, а еще наркотическое средство – тетрагидроканнабинол. Последнее вещество злоумышленник расфасовал в 55 конфет общей массой более 700 г.

У сообщника наркокондитера в квартире дома на улице Академика Каргина в Мытищах нашли гашиш массой 1,7 г, а еще 36 конфет, вещество из ячейки формы для льда и печенье. Общий вес обнаруженного составил свыше 580 г. В сладостях был тетрагидроканнабинол. Наркотики злоумышленник планировал продать на территории Московского региона.

Все наркотические средства в особо крупном размере были изъяты специалистами. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчин обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.