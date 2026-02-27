Мужчина выпрыгнул из окна с ребенком при взрыве газа в доме в Икше

сегодня в 12:48

Газ взорвался в двухэтажном доме в Икше

В поселке Икша Дмитровского муниципального округа Подмосковья на улице Рабочей, 7, взорвался бытовой газ. Сотрудники служб находятся на месте происшествия, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Михаил Шувалов.

Работают 23 сотрудника МЧС. Задействованы восемь единиц техники.

Была проведена эвакуация 26 человек. Один из жильцов до приезда МЧС прыгнул из окна со второго этажа, чтобы спасти ребенка. 10-летнюю девочку осмотрели врачи. Травм у нее нет.

Мужчину, выпрыгнувшего из окна, увезли в больницу. У него травмирована нога.

Для эвакуированных создали пункт временного размещения в Икшинской школе. Производится разбор завалов.

На опубликованном фото у двухэтажного дома взорвана крыша. Ряд квартир поврежден. От здания идет белый дым.

