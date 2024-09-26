сегодня в 16:25

Мужчина в Мытищах начал стрелять из-за сноса летних домиков у водохранилища

46-летний житель Мытищ Московской области открыл огонь из пистолета. Он был недоволен сносом построек рядом с Пироговским водохранилищем, сообщает Mash .

Мужчина пять раз выстрелил из пистолета, похожего на ТТ. Скорее всего, оружие травматическое.

Затем рабочие применили в отношении жителя Мытищ перцовые баллончики. Через некоторое время на место происшествия приехали сотрудники полиции и провели задержание стрелявшего.

В месте, где произошел конфликт, до этого снесли незаконные постройки. Мужчина владел летним домиком, который тоже был уничтожен.

Незадолго до стрельбы на место, где находились постройки, приехали люди с оружием, в масках и с тракторами. Они и снесли здания.

Ранее в Мытищах снесли незаконно построенный терем. Он находился на берегу Пяловского водохранилища.