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Мужчина в Ейске хотел заказать убийство тестя за 1 млн рублей

Правоохранители предотвратили заказное убийство в Краснодарском крае. Из-за личной неприязни житель Ейска решил расправиться с тестем и заплатил за его убийство 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Оперативную информацию о готовящемся покушении получили сотрудники уголовного розыска. Когда мужчина перечислил задаток в 100 тыс. рублей, полицейские инсценировали убийство, а фотографии прислали заказчику.

Его задержали в момент передачи остальной части вознаграждения. Возбуждено уголовное дело, жителя Ейска поместили под стражу.

Ранее изуродованное тело 20-летней девушки, страдавшей от аутизма, обнаружили в овраге в Бугульме. По факту убийства возбудили уголовное дело.