Мужчина устроил поджоги в Подмосковье, выполняя задание кураторов из Украины

Жителя Шатуры задержали за серию поджогов в Подмосковье. Мужчина признался, что выполнял задание украинских кураторов, сообщает Baza .

Поджигателем оказался 25-летний уроженец Молдовы Герман Милонас. Его задержали 4 апреля. Мужчина поджег несколько объектов в Красногорске, Люберцах и Мытищах.

Правоохранители смогли вычислить его после того, как Милонас поджег два шкафа разъединителей контактной сети в районе станции «Подлипки-Дачные». Его засекли благодаря камерам наблюдения.

В телефоне мужчины нашли видеоролики, на которых было видно, как житель Шатуры поджигал вышки сотовой связи в Красногорске и Люберцах. После задержания Милонас признался, что за вознаграждение выполнял указания кураторов из Украины.

За каждый поджог ему платили по 300 долларов в виде криптовалюты. Он заработал почти 1,5 тыс. долларов. Деньги Милонас перевел себе на карту. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Ранее стало известно, что решивших сжечь мечеть в Подмосковье будут судить как террористов. Студенту и повару грозит до 20 лет лишения свободы.